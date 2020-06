No obstante, Ventura mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo. Y no duda que la entrega del Martín Fierro se hará. En verdad, lo que más le preocupa al presidente de APTRA es el 2021, ya que a este paso no habrá producciones de ficciones y varios rubros quedarían desiertos. Pero el inquieto Luis ya tiene una idea para tratar de cubrir esa ausencia de novelas y comedias con actores: “Estamos pensando en incluir un premio a las plataformas y galardonar a las ficciones de Netflix, Amazon y otras plataformas que emitan y produzcan ficciones. Pensamos que ahí podremos compensar la ausencia de productos locales. Igual, es una idea nomas. Habrá que ver como avanza la segunda mitad del año”.