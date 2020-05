Mientras tres integrantes del grupo le pegaban culatazos en la cabeza González Prieto, otros dos le apuntaban. “Una locura haberme peleado con cinco tipos armados. No me mataron de milagro. Me golpearon mucho y me partieron la cabeza a culatazos. Se prepararon para disparar y no lo hicieron. Gritaban: ‘¡A este lo matamos!’”, contó el periodista especializado en policiales a Teleshow .