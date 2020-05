“Me fui a la mierda… ¿Qué me voy a quedar? ¡Despertate solo! Me llamé un remise, porque él vivía un poquito alejado de mi casa. Justo viene uno que rajaba la tierra. Y lo primero que decía era: ‘¡Qué bueno va a estar cuando mañana les cuente a las chicas!’ ‘¡Mirá el chasco que me comí con este boludo!’ Al otro día lo vi en el boliche y me dice: ‘Hola, hermosa. ¡Que bien la pasamos!' Yo le digo: '¿Pero vos te acordás de algo? Te quedaste dormido...’ 'Me acuerdo de todo’, me responde. Peor...”, relató la humorista.