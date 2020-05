“¿Ustedes ven algo obsceno en este video? ¡Qué tiene de malo o, mejor dicho, por qué censurarlo? Tik Tok me lo censura, el por qué no me lo dijeron. Y, sin embargo, hay miles muy parecidos. A mí ya me tomaron de punto porque es la segunda vez que me pasa. ‘No cumple con las normas de la comunidad’ ¿Cuáles? ¿Cuál será el motivo?”, escribió Capristo junto al video, que volvió a publicar, esta vez, en Instagram.