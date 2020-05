Al año siguiente, cuando la pequeña tenía ocho meses, contó en La Once Diez: "El nacimiento de Antonia fue fuerte. Yo había barajado la idea de parir en casa, pero no lo hice y gracias a Dios. Mucha gente mala inventó que mi hija tuvo un problema al nacer porque no quise cesárea, no hay nada que yo pueda hacer que le genere algún problema a mi hija. La realidad es que nunca me ofrecieron la cesárea, la enfermera nos explicó que ya no había tiempo para hacerla”.