El ciclo dejó de emitirse en diciembre de 2009. Claro, el rating ya no era el mismo, básicamente porque no había que esperar hasta el domingo a las 22 para ver los goles o las jugadas más destacadas. Muchos en ese entonces ya veían los partidos en vivo -los de sus equipos y, por qué no, los de los otros-. Los canales de deportes y los de noticias repetían los compactos hasta el cansancio y, por si fuera poco, la fecha no se jugaba íntegramente los domingos (como en los 80), sino que arrancaban el viernes y terminaban los lunes, como sucede en estos tiempos.