El abogado explicó que la fiscal Valeria Massaglia será quien determine cuál es la acusación contra su defendido, pero que hasta el momento se habla de “dos conductas muy menores”. ¿Cuáles? “Una desobediencia, cuya tipicidad no alcanzamos a comprender”, dijo en relación al impedimento que tienen los centros de estética para operar durante la cuarentena. Y luego se refirió a la supuesto bloqueador del COVID-19 que el médico promocionaba y dijo: “El otro delito muy particular es el anuncio de soluciones o propuesta de curación, cuando él no anunció ninguna vacuna contra el coronavirus y, si alguien creyera que la tiene, realmente no lee los diarios”.