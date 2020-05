Y luego contó su experiencia: “Él me vendió un tratamiento de una manera y fue de otra. Me había dicho que era un láser que trabajaba de manera más profunda. Me había explicado que me iba a poner unas cánulas, porque era muy potente y trabajaba desde adentro, como si derritiera grasa. Entonces tiraban líquido frío por adentro mientras el láser quemaba. El me dio un tecito que después me terminé enterando que era Dormicum. Y me dijo que no me iba a pasar nada, pero yo levanté fiebre y me dolió muchísimo”.