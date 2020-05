Sin embargo, con todo su oficio, Kaczka no se detuvo en la explicación sino que empezó a tararear: “¡Ah, ya sé! ‘Zumba, eh...’”, cantó bajito, cómplice, y recordando la canción “Cult of Snap”, aquel hitazo de los 90 que hacía bailar hasta a los más pataduras, con aquel “Zoom bye aye, ah go ma aye ya”. Y fue entonces cuando invitó a Jacarè a danzar juntos. El participante, con una gracia natural. Y el conductor, con un movimiento de piernas casi hipnótico, como una suerte de murga, pero a una velocidad que hace confundir dónde se encuentran sus articulaciones y que más de uno comparó con la desfachatez de Woody, el adorable protagonista de Toy Story.