En 2010, durante una entrevista radial con Jorge Rial, Susana contó que la única información que tenía de su ex era que estaba en un centro de rehabilitación. “Yo no sabía nada de la adicción, el día que me enteré le dije que se vaya. Puse todas sus cosas en una valija para que lo pasara a buscar. Por supuesto que lo eché yo. La relación había sufrido un desgaste de cuatro años. Ya había notado un cambio antes, así que no me costó nada terminar la relación. Igual, si hubiera estado enamorada, lo habría dejado también porque no soporto a los borrachos y los drogones”.