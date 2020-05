Su memoria viajó al momento en el que se enteró de la infidelidad de Santiago: “Me enteré por mail de que él estaba enamorado de otra persona y de que no me aguantaba más. Debo ser insoportable, no es fácil vivir conmigo. Yo estaba estudiando computación y él ponía los mails en la papelera de reciclaje, que tardan en borrarse. Entonces me metí (en el mail)... Yo estaba practicando computación, no es que estaba buscando. Creía mucho en Santiago, nunca me imaginé… No sé si me engañó, pero nunca me imaginé que me iba a dejar de amar”.