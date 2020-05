"Lo que más me importó y a lo que más le presté atención fue al componente psicológico. La historia comienza con él siendo un extraño, viviendo en una cultura y con un pueblo que no es el suyo. Pensaba que su mamá lo había abandonado, había muchas mentiras y mucha intriga en su familia. Estaba totalmente perdido. Después, cuando conoce a una familia de verdad, el amor de su esposa, de las hermanas y de los padres de Zípora, y con una fe naciente en Dios, cambia rotundamente. Esa transformación me interesó mostrar. El humano que va creciendo, no el hombre que nació héroe”, indicó quien hoy sigue brillando en la televisión argentina por su personaje de Judas Iscariote.