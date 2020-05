Más allá de que esta no es la primera vez que se encuentra embarazada, la modelo reconoció sentir miedo por el nacimiento de la pequeña, cuya fecha está prevista para finales de junio. “Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta... Para los que me conocen soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones”, escribió en su cuenta de Instagram.