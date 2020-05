Una de las canciones que Melly publicó por esos días fue “Gang (First Day Out)”, en cuya letra hace referencia a su liberación bajo fianza después de aquella detención por delitos menores. Pero hay otra que hiela que la sangre, “Murder on My Mind”: “Ni siquiera quise dispararles, solo me tomó por sorpresa. Recargué mi pistola, la volví a armar y les disparé dos veces. El cuerpo cayó al suelo y tenía lágrimas en los ojos. Me agarró de las manos y dijo que tenía miedo de morir. Les dije que era demasiado tarde, amigo, es hora de decir ´Adiós´. Y murió dentro de mis brazos, sangre en mi camisa. Me levanto por la mañana, tengo el asesinato en mi mente”. La canción es previa a las muertes de Anthony Williams y Christopher Thomas Jr, salió en 2017, pero pinta una escena que no parece muy diferente a lo que pudo haber encontrado la policía después de la sangría del 26 de octubre de 2018.