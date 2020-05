“La verdad es que mi vida entera pasa por el arte tanto en la música, la actuación o lo que venga. Pero la astrología podría decir que es algo que me acompaña. Me gusta escucharla. No digo que hay que seguir todo al pie de la letra, pero soy una persona muy espiritual y siento que tener esa parte menos terrenal está bueno. También me gusta leer y escribir. Todo el tiempo estoy escribiendo en papel ideas”, dijo en una oportunidad el hijo mayor de la recordada actriz.