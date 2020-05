Las últimas veces que hablaron él la escucho bien, por eso se asombró ante el mensaje en el contestador. “Ella siempre fue muy independiente y se manejó sola, se las rebuscó, iba a hacer los controles sola, pero me extraña la situación, no se si estará tomando la medicación. Es raro que no aparezca, que no se comunique. Cómo podría estar tantas horas en la calle en medio de la cuarentena y que no la pare la policía”.