Sin embargo, la animadora explicó su situación particular: “Cuando yo vine a Miami, los dejé a mis hijos en un marco de normalidad, al cuidado de mi mamá, para que ellos vayan al colegio y hagan su vida habitual. Lo que sucede es que, después, ese marco de normalidad cambió. Y es ahí donde yo me encontré con mi marido a esta distancia y con mis hijos al cuidado de mi mamá, cuando tendría que ser yo la que debería estar cuidándola a ella. Porque mi mamá es una mujer que está espectacular, por suerte, pero tiene 72 años. Y ella es la única responsable de mis dos hijos, lo que a mí me desespera bastante”.