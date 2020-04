—Cecilia Roth: Me genera un punto de terrible soledad, de inseguridad profunda, de una persona con una baja estima y a la vez una necesidad de encontrarse, aunque sea, desde el afuera, porque ya no se ve como ella cree que es y no muestra lo que ella cree que quiere mostrar. Y se enreda en toda esta mezcla de adentro y afuera tan trágica que finalmente me envuelve a mí también esa historia por completo, porque siempre hay una sensación personal en todo. Creo que todos y todas la tenemos: soy yo externamente lo que soy internamente, puedo ser la misma en ambas situaciones, en ambas exposiciones. Me genera, además, muchísimas ganas de entrar en ello.