“Estoy encerrado, acá no entra ni sale nadie, estoy solo. Ya recibí la llamada de mi hija de España y me llamó mi otra hija, Antonella con mi nieto. Solo me falta hablar con un nieto”, aseguró Fontana. Además contó que para mantener la cabeza ocupada se dedica a la lectura y a compartir charlas con quienes lo acompañan en la residencia. “Esto es una familia muy linda, hay gente macanuda, es mi casa, yo vivo aquí, imagínese que es más que mi casa”.