—La vida te da sorpresas, como la de este maldito virus que estamos padeciendo en todo el planeta. Y yo terminé conduciendo desde mi casa, cosa que nunca me hubiera imaginado. Así que, como todo está cerrado, como dice la frase, es todo “fatto in casa”. No hay más peluquería: Roccasalvo tiene el pelo ondulado, que detesta totalmente y por eso siempre me ven de cabello lacio. Pero no me lo sé manejar, más que en la parte del flequillo. O sea que me lavo el cabello y trato, como cuando me voy de vacaciones, de secarme la parte de arriba y dejar que el resto quede así. El maquillaje es fácil porque yo ya me maquillo sola en el canal. Quizá, algún día si no me siento bien pido un poco de asistencia de las maquilladoras estupendas que hay en El Nueve. Pero me acostumbré de la época en la que el chimento llegaba a último momento y yo tenía el celular en la oreja mientras me maquillaba. O sea que no es mucho problema para mí el maquillaje. Sí el pelo, ¡por favor!