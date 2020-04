—Claro, te diría que tengo muchas horas de vuelo entrevistando. Me ha pasado de entrevista a gente que no tenía ganas de charlar conmigo, gente que me mentía, me ha pasado de entrevistar a gente que venían solamente a decir algo y yo era simplemente una herramienta para lo que los tipos venían a decir, eso no pasó mucho en el mundo del deporte, aunque pasa, pero más en el último tiempo cuando transité la actualidad o la política. Mar de Fondo me dio una herramienta que es muy linda, que es preguntar sobre los orígenes de la familia. Venía el 8 de Huracán, me terminaba contando que el padre era chapista y salía una charla linda sobre eso. ESPN Estudio fue mucho más profundo, fue la perfección de los programas de entrevistas, la producción fue brillante. Te diría que esos dos programas me dieron mucho vuelo y crecimiento. Pero no, extrañar no extraño, porque cada nota es un desafío. Las preguntas son las mismas, lo lindo y saber reformularlas.