—No tengo rutinas. Como sé que va a ser extenso no me pongo horarios para nada. Trato de disfrutar el sueño y me acuesto tarde si tengo ganas de ver una peli o una serie. En realidad hago las cosas cuando tengo ganas. Sé que va a ser difícil retomar los horarios. Me levanto a las 10, 10 y media, si escucho a mi mujer haciendo el desayuno o huelo las tostadas. O cuando me pega el sol, si no tengo nada para hacer urgente, y después salgo a hacer las compras.