Como cada vez que se juntan en televisión, el dúo conformado por Marley y Flor Peña suele generar grandes momentos divertidos en pantalla. Y esta no fue la excepción. “¿Sabés lo que más me gusta de esta situación? Que yo tengo micrófono y vos no”, comenzó bromeando la actriz apenas recibió a Marley. Y agregó: “Qué lindo tenerte, lo que me alegró cuando me dijeron que ibas a venir a mi programa...”