Luego, la actriz reconoció que se hacía bastante difícil la comunicación con su familia, que está en la Argentina, por las las cinco horas de diferencia que hay entre un país y otro. Y habló concretamente del estado en el que se encuentra Nito: “Mi papá está muy preocupado por mí y yo estoy muy preocupada por él, porque tiene unos hábitos....El no para con el celular, está todo el día y hasta que no ve las noticias de Francia y los números no se acuesta a dormir”.