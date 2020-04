La pelea con Parker siguió. Cuando falleció el hermano de Cattrall le escribió. “Querida Kim: mi amor y condolencias para ti y los tuyos. Buen viaje para tu amado hermano. Besos” y recibió una respuesta categoría misil: “No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker” y siguió: “Mi madre me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te va a dejar en paz esa hipócrita de Sarah Jessica Parker?’ Tus continuos inventos de contactar conmigo son un doloroso recuerdo de lo cruel que fuiste y eres. Deja que te lo deje MUY claro (por si no lo he sido ya). No sos de mi familia. No sos amiga. Te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de niña buena”.