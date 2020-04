Si todavía no te sumaste a esta comedia, es momento de hacerlo. Ambientada en la comisaría número 99 de Brooklyn, Nueva York, esta serie se estrenó en 2013 y ya va por su séptima temporada. Andy Samberg es el alma de esta ficción con la recreación del detective Jake Peralta, un personaje casi infantil, de buen corazón y muy eficaz en su tarea. La ficción regala muchos situaciones en las que no podemos dejar de reír por lo absurdo de las cosas que le suceden a cada miembro de este departamento que incluye a la sargento Amy Santiago, la detective Rosa Díaz, el Teniente Terry Jeffords y el genial André Braugher en la piel de Capitán Raymond Jacob Holt. La podés ver en TNT Series. No te vas a arrepentir.