No obstante, la cantante hizo un punto para aclarar que “para mucha gente es muy difícil” el sacrificio de quedarse en casa. “Aunque no sea fácil, uno por ahí puede tener cierta cintura y una situación entre comillas ‘cómoda’ para vivir esta cuarentena. Pero no es la misma realidad para todo el mundo. Hay gente que tiene que salir a laburar y ganarse el pan de ese día. Así que también hay que estar colaborando con esas situaciones que uno sabe que están cercanas, de gente que por ahí no tiene para salir a comprar porque no laburó y se le empieza a complicar un poco”.