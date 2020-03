En diálogo con Teleshow, Mirtha reveló cómo pasa los días de cuarentena en su departamento de Avenida del Libertador: “Estoy relax total”, y subrayó que está “cumpliendo con todas las indicaciones” dispuestas por el Gobierno Nacional. Por otro lado, indicó que por el momento no quiere hacer más declaraciones públicas. “No quiero más contactos aunque sean orales. Ya he comentado lo que quería decir. Ahora, no quiero hacer más declaraciones y estar tranquila”, enfatizó.