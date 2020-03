Continuando con la odisea, relató cómo tomaron la decisión de regresar. “Al principio no pasaba nada, pero llegó un momento en el que me agarró la desesperación: me quería volver como sea porque las noticias decían que iban a suspender los vuelos, que no iban a dejar entrar ni salir a nadie, tenía miedo de no poder volver. Con Agustín decidimos cambiar los pasajes y por suerte había; no nos costó hacer el cambio para volver antes”.