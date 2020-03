Fue justo antes de que el actor se refiera a su crecimiento personal y profesional. “Estoy perdidamente enamorado de lo que hago. Estudiar, estudiar y estudiar solo se hace porque uno ama. Durante años la vocación me salvó. Era un Norte. Me conectaba con mi sensibilidad. Pero estos últimos años entendí que no necesito estar un escenario para ser feliz. Entendí que no toda mi vida puede depender de eso. Celebro el suceso de Kinky Boots, pero trabajo para no depender de eso”.