Según su testimonio, hasta el día en el que le hicieron la intervención, todo marchaba de la mejor manera. Como se trata de un tratamiento ambulatorio, después de que se lo realizaran se fue a su casa, y ahí comenzaron los problemas: “Me descompensé tres veces. Me desmayé tres veces. Sentía pinchazos en la espalda y los hombros. Al principio dije ‘claramente esto no tiene que ver con el procedimiento’. Pensé que se me había mezclado con otra cosa, me puse nerviosa, estrés, no sé. ¿Viste cuando decís ‘debe ser por otra cosa’? Lo que menos pensé era que tenía que ver con eso”.