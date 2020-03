Natalie grabó un video desde la clínica, en donde agradeció la cantidad de mensajes de apoyo que recibió. “Hola, gracias a todos los que me mandaron mensajes. A todos los que estuvieron re pendientes. Muchas gracias. Ya me voy sintiendo mejor y espero que pronto me den el alta. Les mando un abrazo gigante”, aseguró en la grabación que compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones y medio de seguidores.