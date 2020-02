—Lo veo en un contexto de una Argentina sumamente difícil. Obviamente, esto no era una novedad ni para él ni para cualquiera que observe cómo iba a estar estos primeros meses. Lo que observo es que está haciendo equilibrio. Y está con una tensión afuera y una tensión adentro. Afuera, con todo lo que tiene que resolver de política, en materia de deudas, en encaminar la economía; y con una tensión interna todavía no muy visible, pero para los que charlamos con algunos políticos sabemos que existe, entre lo que está llegando y lo que volvió. Concretamente: entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo, que van a convivir, y de hecho lo están haciendo. Pero con una tensión que empieza a ser cada vez más tensa. Y a Alberto lo veo ahí, haciendo equilibrio entre lo nuevo, que ya sabemos que son los que llegaron, y los viejos, que son los que volvieron. Resolviendo dos frentes. Igualmente, abocado a resolver la tensión que tiene que ver con las cuestiones del país. No sé si todavía están comunicando fuertemente la gestión. A mí me gustaría verla un poco más. Entiendo que está ocupándose de un país que está en crisis.