Alfano iba a viajar en el verano con uno de sus hijos a la India para realizar un curso de meditación, pero decidió suspenderlo por una información que le llegó poco antes de tomarse el avión: “Me iba en diciembre, en ese momento sabia que existía la posibilidad de un brote, me habían dicho en Asia, no imaginamos que era esto. Entonces decimos posponer e ir a Atlanta a hacer ese mismo curso de meditación, que es a fines de abril, pero no llegamos a comprar los pasajes”, sostuvo. “Me siento feliz de no haberlo hecho”, agregó.