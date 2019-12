“¡Y así fue!”, celebra quien cursó la carrera tres veces por semana durante tres años en un instituto de Palermo. “¡Me apasioné! No fue fácil, porque la carrera y todo el contenido me atravesaron, realmente, para aprender a acompañar y a desarrollar la empatía con los demás. Primero lo tuve que hacer conmigo misma y lo seguiré haciendo. Cada materia fue muy significativa, por supuesto alguna más que otra, pero yo estaba puesta en cada tema que atravesaba mi historia. Y esa tarea no fue fácil, pero sí necesaria y sanadora”.