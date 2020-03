Nazarena Vélez publicó un nuevo descargo contra quienes la acusaron de burlarse por la enfermedad de Fede Bal: “Jamás uno podría divertirse con el dolor del otro”

“Soy súper respetuosa en un montón de cosas, entonces, cuando me ponen que soy ‘irrespetuosa’ o que ‘me estoy burlando’... ¡No!... Porque solo el que conoce el dolor o el que sufrió sabe que jamás uno podría divertirse con el dolor del otro. Jamás yo podría goza... Cuando vos sufriste de verdad, nunca podés gozar con el dolor del otro. Así que no se equivoquen y no me rompan las pelotas, y mucho menos, los pelotudos que se encargan de poner pelotudeces en las redes sociales diciendo ‘ojalá que le pase a alguno de tus hijos’. No sean animales, no animales no porque son un amor... Porque encima si estás defendiendo y pensás que yo me estoy burlando de eso vos estás haciendo algo diez veces peor: le estás deseando eso a mi hijo. Pensá eso animal, osea, pensá eso basura.. pensalo...¿cómo le vas a desear eso a un nenito?... Porque le han puesto comentarios a mi hijito que ojalá le agarre algo a él... ¡Por favor! Digo que animales, qué les pasa en la cabeza a estos 10 o 20 pelotudos e hijos de puta que andan dando vuelta en Internet... ¡Por favor!. Y la gente que tiene que titular, titulen bien porque no es solo esto, también pongan lo bueno que es la enseñanza de lo que dijo un pibe de 30 años que tiene cáncer, que les puedo asegurar que gracias al video que hizo Federico hoy más de uno se fue a hacer un chequeo, en vez de tratar de buscar roña donde no la hay. Háganse chequeos”, cerró.