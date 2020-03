Durante más dos horas, la boyband estadounidense hizo un recorrido por sus infaltables hits y por las canciones que forman parte de “DNA”, su nuevo trabajo discográfico. “I wanna be with you”, “Get Down”, “Show Me The Meaning”, “Shape Of My Heart”, “As Long As You Love Me, “I’ll Never Break Your Heart” y “Everybody” fueron algunos de los himnos noventosos más esperados de la noche.