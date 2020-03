Cuando lo diagnosticaron le aseguraron que solo podría trabajar diez años más, pero ya lleva 25 y 30 de casado. Dice pícaro que puede interpretar cualquier personaje “siempre y cuando tenga Parkinson”. En los últimos tiempos descubrió que la meditación lo ayuda a controlar sus temblores: “El único momento en el que no me muevo, ni siquiera de la manera más sutil, es cuando duermo. Mientras lo hago no tiemblo ni me muevo, si lo hago, es que estoy despierto. Lo mismo sucede cuando estoy meditando. Si lo hago bien, entonces mi actividad cerebral se ralentiza lo suficiente como para que me quede quieto”. Cumple sin chistar todo lo que le ordenan los profesionales. Hace ejercicio, toma los medicamentos de la forma correcta y descansa lo suficiente. “No lo hago para que mañana sea mejor. Lo hago para estar bien hoy".