Recuerda que la primera vez que lo vio, él estaba bajo un secador de pelo y con el pelo teñido de rubio, como le habían pedido por su papel, y que la situación le causó mucha gracia. Se ríe como la amiga que fue y no la estrella que es. Los recuerdos afloran: “Era buen mozo, caminaba muy bien y con mucha prestancia pero también tímido y gracioso, con una risa contagiosa”. Para esa época Mirtha ya había actuado en quince películas y era reconocida, Alcón no se achicó: “Era una muy auténtico, humilde pero jamás servil”. Conmueve escucharla y cuando los recuerdos salen dan ganas de pedirle “uno más y no jodemos más”. Como cuando cuenta que después de filmar lo llevaba en su auto hasta Plaza Once para que tomara el tren hasta Ciudadela “porque no tenía auto y creo que tampoco manejaba”, o dice que se trataron de usted durante años hasta que una vez ella le dijo que ya era tiempo de empezar a tutearse, o esa vez que fue a verlo al Teatro San Martín y él le dedicó la función. Ella lo saludó desde la platea pero los camarines estaban en un lugar de acceso difícil y no fue a verlo, y entonces hace una pausa. Y ya no es la diva sino la amiga que añora y por eso es creíble cuando desliza que le quedó “gusto a rabia” por no poder trabajar más juntos.