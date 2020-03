El grupo de rock británico, que fue creado en 1967, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde que lanzaron su álbum debut From Genesis to Revelation en 1969. Se encuentra entre las treinta bandas más exitosas en ventas de todos los tiempos. La última vez que tocaron juntos fue en 2007 cuando estaban celebrando su aniversario número 40, con la gira The Turn It On Again Tour.