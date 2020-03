“Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y, obviamente, el cambio se dio cuando empecé el gimnasio. Igual, cuando me ven me dicen que soy más chiquita de lo que parezco en las fotos o en la televisión, donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen: ‘Ah, pero sos chiquita’. Y sí, soy chiquita”, empezó diciendo Sol ante la consulta de Moria, quien de manera irónica aseguraba que ese cuerpo no se logra solo “comiendo lechuga”, como según ella dicen muchas mujeres de la farándula.