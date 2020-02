Sin embargo, por lo que contó Sol, el muchacho no tuvo suerte. “Cuando él me mandó los videos me enteré de que la policía no se había portado bien con nosotros, que venimos a trabajar acá todos los días. El hombre desconocía el choque. ‘Yo no choqué a nadie, si el auto que está atrás no está chocado’, decía. Pero yo tengo las fotos. Además, en el Torreón hay cámaras. Maltrataron a mi productor y, al que me chocó, le decían: ‘Andate, no le pases los datos’”, relató Pérez.