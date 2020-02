La reconocida revista publicó el backstage de la producción de fotos y a través de su sitio web adelantó un fragmento de la entrevista, en la que María del Mar manifestó sus sensaciones sobre esta experiencia: “Como modelo siempre hice todo tipo de fotografías. He trabajado para varias marcas, posado para distintos fotógrafos, pero jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme”.