A fines de 2019, poco después de blanquear su relación, Sol había hecho referencia a lo mucho que la había cambiado el hecho de estar con Guido. “Estamos muy bien. Él tiene una personalidad y una forma de llevar la vida que creo que a mí me hacía falta y era lo que necesitaba. Yo era mucho trabajo, trabajo y nada de vida social, de vida personal, de amor. Creía que el amor era otra cosa. Y cuando lo conocí a él, me di cuenta de que lo que quiero es estar con él, divertirme… Me río, hace que todos los días me levante con una sonrisa”, había confesado en la mesa de Mirtha Legrand.