La pareja de Esteban Lamothe reveló un inesperado dato de la intimidad del actor

La actriz de 30 años no tuvo pudor en revelar en la filmación que Lamothe tiene un TOC (transtorno obsesivo compulsivo) bastante desagradable para muchos. “Ya que lo tienen a Esteban ahí, me gustaría saber por qué tiene un TOC con su mochila. No puede salir a ningún lado, ni a dar una vuelta a la manzana sin su mochila. Y nunca se sabe lo que tiene adentro. No la larga ni para ir al baño. Y hablando de ir al baño, tiene otro TOC (sic), que es que no tira la cadena. Si estuvo en el baño, nos enteramos todos”, dijo Szechtman.