—Mi sostén de mi vida también fue la animación de eventos: fiestas de 15, casamientos, congresos empresariales y Bar Mitzvá. Para nada me siento encasillado en el rubro porque puedo conjugar tranquilamente lo que es la profesión de relator de turf con otro tipo de trabajo. Soy la voz de una canal de Mar del Plata y de varias marcas, como también soy la voz de diferentes haras y centros de crías. En Argentina, siempre me convocan de diferentes entidades. No me es difícil que me lleguen propuestas para diferentes trabajos.