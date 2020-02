Sería injusto no tener en cuenta este factor, si se quiere analizar el rating de Separadas, en una televisión abierta que prácticamente no registra ningún programa con dos dígitos de promedio (es decir menos de 10 puntos diarios), salvo excepciones al menos en esta época del año en el que el encendido baja aún más. Los 9 puntos promedio de la tira la hacen uno de los programas más vistos del día, pero no aparece, por el momento, una audiencia creciendo que se potencie fascinada por la historia.