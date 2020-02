Con 11 nominaciones, Guasón, la película de Todd Phillips protagonizada por un extraordinario Joaquin Phoenix, es la que compite en mayor cantidad de ternas. En la más importante, la de mejor largometraje, se medirá con Había una vez en Hollywood, The Irishman, Parasite, 1917, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Mujercitas y Ford vs. Ferrari. TNT en español y TNT series en su idioma original transmiten tanto la alfombra roja como la entrega de premios en vivo y en directo, y por streaming a través de la aplicación TNT Go.