Al ser consultada por Daniel Gómez Rinaldi, uno de los panelistas del ciclo, sobre cómo terminó el episodio, ella contó con detalles cómo fue su reacción: "¿Sabés por qué no seguí? No sé qué me pasa, no soy yo, porque en otro momento de mi vida pero me doy vuelta y le bajo dos dientes. Pero me di vuelta, lo miré a la cara, y le dije: ‘¿Vos me tocaste no?’ Y bajó la cabeza. Me dio pena después”.