A la repentina exposición, se le sumó la edad: fama + adolescencia no siempre es buena combinación, “por suerte tenía mis amigos del colegio que me conocían desde antes", contó. Sin embargo, luego de hacer octavo y noveno en una escuela de Villa Adelina, tuvo que cambiarse para comenzar el Polimodal y ahí fue todo nuevo: “A los quince, en medio de Patito Feo, en la segunda temporada, me voy a una escuela con orientación en Arte. De repente en el recreo me decían por el nombre del personaje y yo me encerraba en el baño angustiada. Claro, me conocieron primero por la tele y después a mí, fue difícil hasta que me integré”.